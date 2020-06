Rafa Mora explota contra Oriana e Iván por el trato a su novia Macarena: "Estoy muy decepcionado, dijeron que iban a ayudarle"

Aunque Macarena pensaba que Oriana e Iván iban a ser sus grandes apoyos en 'La casa fuerte', la novia de Rafa Mora se ha llevado un buen chasco . 'El pollito' a penas le dirige la palabra y la extronista parece tener a la joven en su punto de mira, ya que asegura que es "una mosquita muerta" e incluso llegó a tirar sus objetos personales. " Háztelo mirar porque estás fatal . No vuelvas a coger nada más de ella vale. Tienes mucha falta de autoestima. Las personas que no llegan a nada como tú se creen superiores, tienes muchas carencias", le reprochó Yola.

Iván explica las razones de su distanciamiento con Macarena

Por otro lado, Iván ha explicado el por qué de su distanciamiento con la novia de su amigo. "Yo la primera semana he tenido muchísimas peleas con Oriana por defenderla, luego vine a la gala y me dijo un comentario que me dolió mucho. Después de que Maite dijera una cosa súper fea que ya está olvidad y no quiero recordar, la vi bailando con Maite y abrazándola, me sentí tonto y me dolió.