Samira explota y amenaza con tomar medidas legales tras las insinuaciones en directo de Cristini: "Lo va a tener que demostrar"

En su estallido contra Samira, Cristini recordó los viajes a Dubái tan comentados. "Yo voy también pero me quedo más días, no como ella que vuelve rápido", dijo.

Al escuchar sus declaraciones, la argentina brotó en directo: "Yo lo voy a dejar claro. Solo voy a Dubái cuando voy de vacaciones. Esta señorita lo va a tener que demostrar. Le pido a mi mánager que se ponga en contacto con Maroto porque lo va a tener que demostrar con creces . Estoy muy tranquila. Yo no he dicho ninguna palabra fuera de lugar de que somos diferentes en el físico porque ella es morena de ojos oscuros y la forma de vestir y yo soy rubia de ojos claros. Solo está utilizando la demagogia para hacerse la víctima. Viene muy enseñada de casa. Yo no le voy a pedir perdón porque en ningún momento he dicho nada de su sexualidad" , defendió.

Por su parte, Cristini se derrumbaba porque estaba segura de que Samira se refería a que era transexual: "No me gusta hablar de este tema, me duele, para mí es muy delicado. No aguanto, no puedo. Lo único que pido es respeto, nada más", dijo entre lágrimas.