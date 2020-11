Sandra sufre una crisis de ansiedad tras perder la prueba: “Lo único que quiero es irme”

“Estoy muy agobiada, tengo mucha ansiedad, lo único que quiero es irme a mi casa”, le decía Sandra a Tom visiblemente afectada. “Amor Cálmate, no vamos a estar mal ahí. Esta Marta, Albert, está Sonia y vamos a ganar la próxima prueba vamos a ganar porque somos fuertes”, le intentaba consolar Tom. “A mí que no me digan ni buenos días los que me han nominado”, aseguraba ella muy enfadada.