Sonia y Juan Diego, nuevos nominados de 'La Casa Fuerte 2'

Sandra y Tom : La decisión está muy clara. Primero vamos a decir por qué no vamos a romper a esa pareja. Sonia y JD les tenemos muchísimo cariño, son dos personas increíbles y Sonia es como una madre. Marta y Albert . Con Marta nos llevamos muy bien pero con Albert, bueno él, tiene diferencias con nosotros.

Sonia y Juan Diego : Este momento es durísimo y horrible porque sabemos el daño como pareja sentimental que nos haría separarnos y es un rollo porque Albert es un tío genial pero no podemos tocar a Tom y Sandra porque nos imaginamos si fuéramos nosotros y nos rompe el alma, están super enamorados. Albert nos ha dicho que si teníamos que nominarle que sin rencor, eso le hace muy grande. Marta y Albert.

Albert y Marta : Es muy difícil salir de aquí e igual tengo que hacer algo que no quiero por estrategia. No quero romper ninguna pareja pero muy a mi pesar, vamos a nominar a Sonia y a JD .

Cristini y Rebeca : Nos duele mucho votar pero Albert para nosotros es intocables, Tom y Sandra son los culpables de que estemos disfrutando de la casa porque nos retaron y también nos salvaron en otra ocasión cuando estábamos nominadas por todo el mundo menos por ellos e Isa y Asraf que siendo justos no puedo nominarles por lo mismo. Vamos a nominar a Sonia y JD porque esta semana hemos estado un poco distantes.

Isa y Asraf: Tom y Sandra no. Marta y Albert o Sonia y JD. (Isa no quiere nominar a Albert y Asraf no quiere nominar a Sonia y JD. Para Isa, Albert se ha acercado en los malos momentos a preguntarles qué tal está y ha cambiado de percepción sobre Marta. Asraf vota por los dos a Albert y Marta pero finalmente cambian de voto y nominan a Sonia y Juan Diego).