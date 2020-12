La teoría de Amor Romeira sobre Aurah y Jesé Rodríguez: "Ella le obligó a llamar al programa"

" Necesito agua porque estoy tan flipada que no tengo ni lágrimas . No sé cómo reaccionar. Estoy feliz pero no me puedo creer que haya entrado en un programa de televisión y pensaba que estaba cabreado por la entrada que había tenido", contó la canaria a sus compañeros.

"Yo tengo muchas cosas que preguntarle. Yo le quiero pero no se me olvida lo que ha pasado. Es algo que no quiero exponer más aquí sino que lo quiero llevar más a mi terreno personal. Por eso no se lo he preguntado aquí pero yo con esto creo que me sobran las dudas porque si hubiese querido no hubiese entrado en el programa. Estoy flipando porque lo que él quería era que no le relacionasen con mi mundo y yo quería mantener ese respeto. Aunque no lo he hecho", añadió.