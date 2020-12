Jesé no es el único: otros futbolistas que intervinieron en directo en programas de Telecinco

Jesé Rodríguez llamó en directo a 'La Casa Fuerte' para hablar con su novia, Aurah

El del PSG no ha sido el primero: Drenthe, Guti y Garay ya participaron en otros programas

Jesé Rodríguez, futbolista del Paris Saint-Germain, llamó anoche a ‘La Casa Fuerte’ para tranquilizar a su novia, Aurah Ruiz, que lo está pasando muy mal desde que entró al concurso. Hace unos días pilló a su novio y padre de su hijo siéndola infiel con su amiga Rocío Amar. Aurah entró en cólera e incluso tiró los muebles que había en el exterior a la piscina. Jesé la pidió perdón, pero no acabaron de resolver todas sus cuentas pendientes cuando la canaria entró a la casa más blindada de España. Por eso, durante su estancia en el concurso no ha parado de llorar y de darle vueltas a lo ocurrido, pensando en cómo estarían las cosas fuera. La llamada de Jesé fue inesperada y un alivio para ella. “Todo está bien. Si estás feliz, continúa. Si no estás feliz, no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí, lucha hasta el final”, le dijo el delantero a Aurah en directo. Además, reconoció estar enamorado de ella.

Aunque Jesé comentara que era el primer futbolista que hacía algo así, ha habido otros casos en los que deportistas de alto nivel han intervenido en programas de Telecinco.

Drenthe llama a ‘MyH’

El futbolista Royston Drenthe, ex del Real Madrid, llamó a ‘Mujeres y hombres y viceversa’ para apoyar a su amiga Jackie, que era candidata al trono. Era octubre de 2010 y el futbolista jugaba por entonces en el Hércules. Durante su intervención no paró de alabar las virtudes de su amiga (aclarando, además, que no había nada más allá). “¿Quién no quiere a Jackie? El hombre que la encuentre tiene mucha suerte en su vida”, dijo en directo. Además, añadió que ella siempre le había cuidado muy bien y que era una gran persona.

La carta de Garay

En el 2011, Tamara Gorro entró a concursar en ‘Supervivientes’. La estancia de la influencer no estaba siendo nada fácil debido a la escasez de alimentos e incluso llegó a desmayarse. Su chico, el entonces madridista Ezequiel Garay, intentó darle fuerzas con una carta de lo más emotiva con la que no pudo contener las lágrimas. "Para que cada vez que la mires sonrías y te llenes de fuerza. Te amo con toda mi vida, mi amor. Tamara, lo eres todo para mí. La verdad es que no sé por dónde empezar. Tu familia está toda muy bien y tus padres son increíbles. No tengo palabras para calificarlos a ellos ni al resto de tu familia. Tus tías, abuelos, todos están bien. Y tus princesas están cada día más grandes".

