Tom y Sandra tienen una fuerte discusión por Samira y Jorge Javier se posiciona: "Creo que no tienes razón"

Samira Salomé celebraba su cumpleaños en 'La casa fuerte 2' e invitó a todos sus compañeros, incluidos aquellos con los que peor se lleva. Al enterarse de la fiesta, a Tom le entraron las ganas de ir y habló con Sandra para ver qué ánimos tenía ella. La concursante tenía claro que no iba a ir porque le parecía que no procedía.

A pesar de los intentos de Tom por convencer a Sandra, ella rechazó la oferta. Así que él decidió pasarse "5 minutos". Eso desembocó en una posterior discusión con su novia ya que consideraba que le había faltado el respeto presentándose en la fiesta de aquella con la que peor convivencia tiene. "Te he dicho que no quería ir y has cogido y te has ido. El mismo respeto te voy a tener yo a ti", le dijo muy enfadada.