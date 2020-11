La despedida 'de Hollywood' de Sonia tras la expulsión de JD: "I love you"

Sonia no ha parado de llorar hasta conocer la decisión. La audiencia finalmente que Juan Diego no continuase en el concurso. "La verdad es que no me siento feliz pero es la mejor decisión que ha podido tomar España porque yo estoy aquí por ella. De verdad que te agradezco la oportunidad y conocí mucha gente que vale la pena. Aprendí cosas de España: los bailes, la cocina, cómo se corta un jamón... España es un país muy bonito y tiene que conocer más las cosas buenas más allá que los cotilleos y las peleas", decía el colombiano aceptando con deportividad su expulsión.