Isa Pantoja rompe a llorar desesperada tras escuchar lo que dicen de su madre: "¡No me parece normal lo que estoy viendo!"

Isa decide mediar en el conflicto entre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera

Isa Pantoja: "La vida de mi madre en Cantora es cuidar de mi abuela y ver a los gatos de por allí"

La concursante le cuenta todo a Asraf, su novio, cuando cree que no están siendo grabados

Isa Pantoja se ha enterado de las últimas novedades sobre la guerra que mantienen Kiko Rivera e Isabel Pantoja. La concursante de 'La casa fuerte 2' asegura que lo que más le importa ahora es saber cómo está su madre, porque se imagina que debe de estar "fatal".

Jorge Javier Vázquez le ha informado que Isabel Pantoja no se ha pronunciado sobre todo lo acontecido. No obstante, le ha comunicado que las informaciones que llegan de Cantora es que "no se está quedando con los brazos cruzados, está recopilando informaciones para dar la réplica y está muy enfadada con Kiko".

También le contó que quien ha vuelto a hablar, de nuevo, ha sido Kiko Rivera tras entrar en directo en el programa de 'Viva la vida' para mostrar públicamente su apoyo a su mujer. El presentador, además, le detalló que el Dj está teniendo un acercamiento con la familia Rivera.

"Él puede hacer o que quiera pero en mi opinión, después de todo lo que hace, parece que el acercamiento ha llegado después de todo eso. En este caso, y en todos, pienso en mi madre y en lo que debe de estar pasando por su cabeza (...) Creo que mi madre está haciendo bien dando no pie a hablar. Y parece que mi hermano ha dado pie a todo el mundo", respondía Isa.

Pero cuando Isa se ha venido totalmente abajo ha sido viendo las declaraciones de Teresa Rivera en 'Cantora: la herencia envenenada 2' así como las de un amigo de Paquirri en 'Sábado Deluxe'. Hablaron largo y tendido de la herencia del torero, arremetiendo a su vez contra Isabel Pantoja.

"¿Tú crees que es normal eso? ¿Todo lo que está saliendo? Porque yo no lo veo normal. No es justo. Si las cosas se tiene que hacerse se hacen pero en otro sitio. Están removiendo el pasado. Hay gente ahí que es que... Me parece que vamos, no me parece normal. No me parece normal lo que estoy viendo", decía Isa entre lágrimas, derrumbada y defendiendo que esto no debería hacerse en los platós de televisión.

"El enemigo ahora es su hijo, una cosa que antes no había sucedido", señalaba Jorge Javier. "Esta situación no me la esperaba. Han tenido algún conflicto pero nunca han llegado a más. Esta pelea viene por el dinero. No es por el cariño, no es por el afecto... Cuando yo reclamaba de ella en las revistas hablaba de otras cosas. Nunca le he echado en cara nada porque ella me ha dado todo en esta vida y nunca me pondría en contra de ella", ha argumentado la hija de la tonadillera.

Isa: "Yo nunca he escuchado a mi madre hablar mal de Irene"

El motivo por el que Kiko Rivera ha hablado de nuevo es para posicionarse, una vez más, del lado de su mujer. El papel de Irene Rosales ha sido muy cuestionado pero Isa ha asegurado que jamás ha escuchado a su madre hablar mal de ella.

"Yo no he escuchado nunca que mi madre haya hablado mal de ella. Siempre la ha defendido, la ha apoyado, han tenido mucha complicidad incluso cuando mi hermano no ha cogido el teléfono, porque a veces es él quien no lo coge. No sé por qué dice eso. Lógicamente mi hermano se posiciona con su mujer", decía Isa comprensiva, que ha visto con Jorge Javier los principales titulares que ha dado su hermano en su última intervención.

Isa no se quiere posicionar y asegura que en tal caso nunca lo haría en contra de su madre. Sin embargo, sí ha empatizado con su hermano aunque no comparte el haberlo hecho público. Para ella, la falta de comunicación con Isabel Pantoja siempre ha sido una asignatura pendiente.

"No le puedo quitar la razón. Una cosa es que me parezca mal y otra lo que diga mi hermano sea mentira. A veces a ella le supera porque no se da cuenta que es una realidad y a veces como que mira a otro lado. El problema que tenemos con ella es que no hay comunicación. Que no tenemos la confianza para decir "mira mama, nos pasa esto" (...). Mi madre es verdad que en vez de hablar con nosotros, coge y habla con un periodista para desahogarse", revelaba.

Me gustaría sentarme con uno y con el otro y que me contasen

Hasta la fecha, Isa quiso quedarse un poco al margen de esta guerra familiar y centrarse en su concurso. Sin embargo cada vez está más implicada y con ganas de saber qué sucede fuera. De hecho, ha tomado la decisión de intervenir para intentar mediar entre su madre y su hermano. Quiere sentarse con ambos, escucharles y procurar que esto no llegue a más.

"Cuando salga me gustaría sentarme con uno y con el otro y saber lo que me pueda comenatar. Si puedo poner de mi parte lo voy a hacer. No voy a ser de esas personas que se quiten en medio porque en su momento me hubiera gustado que alguien me echase una mano", anunciaba.

Isa siempre ha manifestado que le gustaría que su madre cambiase de vida. Tanto ella como Kiko han dicho que Isabel "no sale de Cantora". Pero en esta ocasión hemos imaginado un poco mejor cómo es la vida de la cantante dentro de la finca. Ha sido gracias al dibujo que ha hecho Isa.

"Me da pena porque ella no sale de Cantora. Mi madre tiene la piscina y no se baña, la llena para nosotros. Su vida es estar cuidando a mi abuela y sale solo para ver a los gatitos (...) Yo sé cómo ella está y voy cada fin de semana. Si puedo entre semana también con mi hijo y Asraf porque sé que le da alegría. Nos quedamos hasta las tantas. Eso no lo hace nadie, ni el novio de Anabel ni Irene. Nos quedamos hasta las tantas porque sabemos que lo necesita. Se le ve la cara de felicidad. Se le nota porque todo lo que ella ve de fuera es nuevo y lo vive con mucha ilusión", ha contado ante un Jorge Javier atónito por el relato.

Al terminar la conexión, el presentador le ha dado las gracias en nombre de todo el equipo por las generosidad con la que Isa está tratando este tema cada vez que le preguntan.

Asraf le aconseja a Isa, pensando que no están en directo, que no se involucre en el conflicto familiar