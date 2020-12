Rafa Mora habla del tonteo entre Mayka y el hermano de Samira: "Hay tensión sexual no resuelta"

El colaborador de 'Sálvame' colgó unas imágenes de la murciana y el argentino tonteando

La estancia de Tony Spina en 'La casa fuerte' no está siendo fácil de asimilar para su novia Mayka. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no lleva muy bien eso de estar separada del italiano, y por si fuera poco, éste ha protagonizado algunas escenas junto a sus compañeras de reality que no han hecho ninguna gracia a la murciana.

Tony mantuvo una picante conversación con Samira, en la que la extronista preguntaba al de Napoli si en el caso de estar soltero, hubiera "poseído" su cuerpo. Él evitaba responder y la argentina se lo tomaba como una afirmación. En plató, Mayka reconocía no gustarle la relación que mantenían los habitantes de la casa más blindada de España. "Me sienta mal porque cuando entraba en 'La casa fuerte' me dijo que iba a guardar las distancias con Samira porque ellos ya se habían liado antes. No tiene culpa hasta cierto punto porque parece que le va que le persigan. Lo conozco de un mes y la imagen que estoy viendo no es la que tenía de él", confesó la dueña de Rosito. "Él se ha olvidado de que tiene novia. Lo cierto es que me está desencantando"

No se trata de la primera vez que la ex de Pablo se mosquea. Rebeca y Cristini abordaron al concursante en la ducha y se quedaron desnudas frente a él. La intérprete de 'Duro de pelar' decidía ir un paso más allá y echaba un vistazo a los atributos del ex de Makoke. "Ya no se puede decir que es mini Tony", se reía. Aunque el tema provocó muchas carcajadas en la casa, no fue lo mismo en plató.

"Si yo hago eso con un chico a mí se me tacha de todo. Me ha parecido fatal no por ellas porque son libres, sino por él porque debería haber quitado la mano cuando le han mirado dentro del calzoncillo", sentenció Mayka.

¿Tiene Mayka una nueva ilusión?

Sin embargo, aunque el concurso de Tony está siendo complicado para Mayka, ella podría haberse ilusionado de nuevo con otra persona: Joel Jalil, hermano de Samira . Así lo retrasmitía Rafa Mora en los stories de su instagram.

"Te estás poniendo roja y todo, Joel ven aquí por favor, declárate", decía el valenciano grabando a la joven y al argentino detrás de plató. "Dile lo que sientes tío".

"Se está poniendo colorada", se reía él. "Aquí veo tensión sexual no resuelta", anunciaba Rafa. "Me falta cariño", confesaba Mayka. "Pues Joel, voy a apagar ya... aquí os dejo vuestro momento de intimidad", despedía la conexión el colaborador de 'Sálvame'.

Durante la gala, Joel admitió que Mayka le parecía muy atractiva: "Estamos hablando de un misil intercontinental de fabricación española", comentó.