¡Las concursantes se metieron en la ducha con él! Pero no solo compartieron el agua, sino tocamientos y miradas. Ellas empezaron a quitarle el calzoncillo y aunque él no se dejó, Rebeca consiguió echarle un vistazo. "Ya no se puede decir que es miniTony", contó después Rebeca a sus compañeros. Lo cierto es que los tres se rieron mucho con el momentazo, aunque Tony flipó cuando Rebeca y Cristini se quitaron los bañadores y se quedaron desnudas.