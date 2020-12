La hermana de Pavón estalla contra Asraf: "Las cosas hay que trabajarlas y tener los pies en la tierra"

Asraf y Antonio Pavón protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensos que hemos vivido hasta ahora en 'La casa fuerte' . El torero se quejaba de lo sucia que estaba la casa y aseguraba que no quería vivir "en una pocilga". El exconcursante de 'GH VIP 6', se tomaba el asunto con humor y le aconsejaba que primero "haría la cama".

"Olé los toreros, pobres animalitos", decía el marroquí entre risas. "¿Tú crees que a mí me ofende que una persona tan inculta como tú me diga eso?", preguntaba él. "Si eres tan limpio cámbiate de ropa, que llevas la misma ropa de ayer", le reprochó Asraf. "Yo tengo ropa varia no como tú, que llevas con la misma chaqueta desde que empezó el programa, cochino, hueles mal", estalló el matador.