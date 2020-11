Yola le hace un 'traje' a Marta Peñate : "Es egocéntrica, mentirosa y se cree superior"

Pero quien se descubría para sorpresa de todos era Yola Berrocal. La ganadora de la primera edición del reality arremetía con dureza contra Marta Peñate. "No me gusta nada esa persona. Es egocéntrica, mentirosa... En 2016 me dijo que no tenía novio, ¿entonces qué es esto ahora? Se cree superior y tiene un complejo de inferioridad", soltaba. Rafa Mora intervenía para explicarle que la propia Marta había dicho anteriormente que su relación con Lester había pasado por muchos altibajos durante once años.