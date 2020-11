Marta Peñate es la nueva concursante de 'La casa fuerte 2': ha 'prometido' a sus padres que no tendrá nada con nadie

Marta Peñate es la nueva concursante de 'La casa fuerte 2' . Muy emocionada, acudía al plató del reality antes de llegar a la casa y confesaba que no había visto nada del reality para procurar no prejuzgar a sus compañeros.

Aún no sabía que iba a formar pareja con Albert, pero Marta aseguraba que prefería formar pareja con él antes que con Mari Cielo, la otra nominada: " Prefiero a Albert porque él para las pruebas físicas me va a venir muy bien y para las intelectuales estoy yo", decía entre risas.

Del resto de compañeros procuraba no mojarse antes de tiempo, pero sí dejaba entrever quién era su enemiga en la casa: Samira Salomé. "Ahora mismo estoy en un momento raro porque no tengo ganas de verla. Ambas sabemos cosas la una de la otra", explicaba.

Marta, sobre sus padres: "Están a punto de desheredarme"

Al preguntarle Jorge Javier a Marta si entraba con novio a la casa, la concursante decía que "alguna historia hay" pero no confirmaba que tuviese ninguna relación. Sin embargo, aseguraba que en su casa no se tomarían nada bien que Marta volviese a tener algo con alguien delante de las cámaras , tal como pasó en 'La isla de las tentaciones 2'.

"Mis padres me matan. Estoy a punto de ser desheredada porque no les hizo gracia el paso por la isla, en especial a mi madre. Me ha dicho que "Una vez vale, pero dos no", confesaba.