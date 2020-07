Yola se derrumba en la junta tras recibir cero puntos de sus compañeros: "Otra vez igual"

Una vez más, Yola y Leticia han vuelto a recibir cero puntos en la Junta . Las cantante no terminan de hacer buenas migas con el resto de parejas residentes y han sido las peores valoradas en la prueba. "Yola es la persona a la que más han insultado en la casa, bastante tiene con estar de pie", la ha defendido Leticia.

La excomponente de la Sex Bomb se ha venido abajo y ha roto a llorar: "Siento mucho no haber ganado la prueba de inmune porque sabemos que iba a ser así. Leticistas, Yolistas, Marlene si estás ahí, vamos a necesitar vuestra ayuda. Lo que más me importa es mi madre, mi padre y mi familia. Me parece todo esto muy fuerte sabes. Porque sabíamos que iba a pasar esto. Y Ahora tienen que unir fuerzas para salvarnos, es una responsabilidad", ha explicado.