La madre de Oriana pierde los nervios con Rafa Mora: "No me insultes más, tú a mí me respetas"

Rafa Mora está cansado de la actitud de Oriana y Labrador con su novia Macarena: "No voy a tener una conversación con Labrador, eso le gustaría a él. Le encantaría que tuviésemos una conversación pero no va a existir. De Labrador me esperaba esto y más. Me lo habían dicho Julián y su ex pareja. Estaba encantado porque le había tocado con Macarena. Quería liarla, pero a papa mono bananas verdes no. Que haga él el trabajo sucio y se busque las papas él. Con Iván sí. Es su cuñada, es la futura mujer de su amigo y hay cosas que no entiendo. Igual es porque no hay un veinticuatro horas y luego me dice que ha intentado decirle a Oriana que pare y no puede estar discutiendo con ella todo el rato", ha explicado el extronista.