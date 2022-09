Sandra Barneda reconoce que ‘La isla de las tentaciones’ es una “experiencia muy muy dura” y que si ella viviera lo mismo que los participantes, intentaría salir de la villa para ver a su pareja: “A mí no me para nadie. Buscaría la manera de echar a correr. Otra cosa es que llegues donde quieres llegar”.

No solo es una experiencia mentalmente complicada para las parejas, también para la propia Sandra: “A mí me sorprendió lo que llega a hacer nuestra mente, para bien o para mal. Hay momentos de una intensidad bastante fuerte y no poder decirles nada… cortocircuito”.