Javi le confiesa a Claudia lo que más miedo le da en ‘La Isla de las Tentaciones’: “Que te líes con uno y que hables mal de mí”

Entre hablar con un chico, que la líe, que hable mal de su novio… Javi lo tiene claro, lo que más teme que le pase en el programa es “que te líes con uno y que hables mal de mí” , ha asegurado a su chica mientras hacen juntos la maleta. Claudia le dice que solo puede elegir una opción, pero él lo tiene claro, “las dos me joden”, sentencia. Para él deja mucho que desear si tu pareja habla mal de ti con la que ya lleva un año y medio.

“Lo que no quiero es que si tú ves algo que te pueda rayar, empieces a rajar de mí”, le ha dicho Claudia, porque ellos ya lo han hablado, y saben perfectamente lo que le molesta a cada uno.

Claudia siempre le ha dicho a Javi que le encantaría verle por un agujerito y saber así cómo actúa cuando ella no está. Ahora en ‘La Isla de las Tentaciones’ lo va a comprobar. “Cuando salimos de fiesta, eres muy tranquilito pero cuando yo no estoy…”, ha asegurado, ella también lo es. Además Claudia controla que no pasen “cosas malas”, nunca han pasado pero hay veces que Javi le tiene que pedir socorro para que ella le rescate.