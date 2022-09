Imágenes exclusivas | Las primeras fiestas en 'Villa Playa' y 'Villa Paraíso'

'Villa Playa', la mansión de las chicas también tiene su propia fiesta. Claudia se muestra con ganas, pero nerviosa a la vez: "Hoy es la primera fiesta, tengo ganas de pasármelo bien. Y me da miedo que suene alguna luz de la tentación, espero que si suena que no sea la mía". Mientras, Laura muestra su descontento con la no despedida con Mario y se lo explica a Edgar: "No se ha querido despedir, ya te digo que se va a arrepentir. Al final, me llaman la atención algunos chicos". Y se abre con Adrián, asegurando que "quiere" a Mario y que "quiere estar con él".