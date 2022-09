Entre reproches, los participantes de 'La isla de las tentaciones' perdían la oportunidad de dedicarse unas últimas palabras de amor tras tener una fuerte discusión delante de los solteros y solteras . Laura demanda en su novio características de su hombre ideal. "Busca lo mal novio que soy", se quejó él. Con el orgullo por bandera, Mario acabó marchándose de la playa sin despedirse de su pareja a pesar de que sabía que no iba a volver a verla en semanas. Laura se quedó llorando .

A su llegada a las villas, ninguno de los dos pudo evitar sincerarse con los solteros y solteras acerca de lo que había sucedido. Ambos mantuvieron su posición, quejándose de lo que habían hecho el otro. En 'El debate de las tentaciones' hemos podido ver imágenes inéditas de lo que hablaron. "¡Yo hubiese sido incapaz de irme así! Yo estaba en ese momento enfadada con él y se me ha pasado. Está actuando como no le gustaría que yo actuara. Estoy viendo un Mario que nunca he visto", reflexionó Laura.