Sara y Paola, muy atraídas por Vladi: "Es el que más me gusta de la Villa"

Vladi ha causado sensación entre las chicas de la Villa . Tanto Sara como Paola se sienten muy atraídas por el soltero: "Me parece un chico muy guapo, creo que podría ser el que más me podría atraer de la Villa", aseguraba Paola después de bailar con él.

Tras su primer cita, Sara seguía entusiasmada con Vladi: "Desde el primer día que llegamos a Villa Playa con el que más afinidad he tenido ha sido con él, es el que más confianza me trasmite, y me lo paso bien ", explicaba la novia de Manu.

En mitad de la noche Vladi le preguntaba a Paola: " ¿A ti quién te gusta? ". "Tú", le respondía ella, y ambos salían fuera a hablar. "Tú aquí has venido a que te tienten y a exponerte un poco a eso, te tiene que importar tres carajos lo que te diga Sara . Es verdad que en un primer momento me fijé en ella físicamente pero luego hablé contigo·, le decía él.

A Sara no le está resultando nada fácil integrarse en el grupo de la Villa. Mientras las chicas y los solteros jugaban en la piscina, ella rompía a llorar: "No encajo aquí", explicaba. Sus compañeras le tranquilizaban y le aseguraban que no pasaba nada. Que no estaba obligada a jugar a esos juegos.