Mario se desata con Valeria en la piscina y hace estallar la luz de la tentación

Alcanzada la noche, los chicos y las tentadoras se ponían sus disfraces e inauguraban una nueva fiesta. El tonteo entre Mario y Valeria era continuo . Cualquier momento era bueno para seguir acercándose. “Es que me pone mucho, tía” , explicaba ella al resto de tentadoras.

“Si no tuviera novia ya habría pasado otra cosa, pero tengo novia”, decía Mario. Ella le animaba a no cohibirse. Pero tampoco le hacían falta los ánimos de ella. Él se desinhibía por sí solo. De pronto les apetecía darse un baño en la piscina y el novio de Laura no ha dudado en pedirle a su tentadora que le acompañara a cambiase: “Me voy a por un bañador, va a elegirlo”, anunciaba a sus compañeros mientras ponía rumbo a su cuarto con Valeria.