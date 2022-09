La llegada de Hugo Paz como nuevo soltero a Villa Playa ha revolucionado la convivencia… y sobre todo las fiestas. A Tania no había ningún chico que le atrajese especialmente, pero todo cambió cuando vio al ex de ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Hugo y Tania bailaron muy pegados durante la fiesta y él no dudó en piropear a su compañera, alabando lo guapa que estaba.

Los habitantes de Villa Playa jugaron a ‘ beso, atrevimiento o verdad ’ y Tania se dejó llevar como no había hecho en los días anteriores. Primero, confesó que el chico de la casa con el que tendría sexo era Hugo y después le dio un tórrido beso en la oreja que dejó al ex de ‘MyH’ de lo más sorprendido.

Ese acercamiento culminó en un arrebato de sinceridad del tentador: “ Tengo ganas de darte un beso , me apetece”, le dijo a Tania.

Por la mañana, Hugo fue a la habitación de Tania y se tumbó con ella en la cama. Empezaron con cosquillas y siguieron hablando de si la canaria debe dejarse llevar o no. “A mí me gusta que Hugo me escuche porque estamos todo el rato pensando y creo que es muy importante poder desahogarnos”, aseguró. Antes de volver con el resto de los compañeros, se dieron un significativo abrazo.