Mario se enfrenta a lo que no esperaba en su primera hoguera: “Laura no está actuando por venganza, lo está sintiendo de verdad”

Antes de comenzar a reproducir las imágenes de Laura, Sandra Barneda le preguntaba a Mario qué esperaba encontrarse: “Por lo poco que he visto, ya he visto que está bien . Yo quiero que esté así, así que a ver que vemos”, comentaba.

“Miedo me da”, decía tras haber decidido ver las imágenes con sus compañeros. Después de ver algunos de los momentos de Laura con su tentador favorito, Adrián , Mario reaccionaba: “Creo que puede conectar con ese chaval. Lo que me preocupaba era verla actuando por rencor, está actuando por lo que siente ”.

Ha sido entonces cuando la presentadora le ha preguntado si se arrepentía de no haberse despedido de ella: “Por una parte sí, me hubiera gustado decirle que la quería, y por otro lado no, porque es lo que yo sentí”.