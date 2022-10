Manuel ha visto las imágenes de Sara con Vladi

Al alicantino no le han preocupado los vídeos de su novia con el soltero

Sin embargo, un comentario de Sara ha hecho que su calma se rompa en pedazos

Los participantes de 'La isla de las tentaciones 5' se han enfrentado a sus primeras hogueras. Muy nervioso, Manuel ha roto a llorar incluso antes de ver las imágenes:

"¿Crees que Sara te echa de menos?", le ha preguntado Sandra Barneda. "Me estoy emocionando y no quiero. Por primera vez me veo en una situación que no controlo. Estoy sintiendo miedo y estoy acostumbrado a dominar la situación", ha dicho él entre lágrimas.

Manuel ha visto las imágenes en las que Sara bailaba y le quitaba la camiseta a Vladi, algo que no ha llegado a alarmarle: "La veo bailando, la veo disfrutando. Lógicamente me molesta verle quitarle la camiseta a otro chico. Pero no es una molestia que me genere dudas y miedos. Sí que es verdad que está un poquito pesadita con ese chico, pero realmente no me preocupa a día de hoy. No sé si con el paso de los días puede llegar a más o no", ha comentado.

Aún así, un comentario de Sara ha hecho que su novio brote: "Después de ver las imágenes puedo soltar aire, pero no me gusta que diga que los ojos de Vladi le trasmiten tranquilidad, ya que los únicos ojos que le tiene que trasmitir tranquilidad son los míos", ha explicado.

Sara, muy atraída por Vladi

A pesar de que para Sara no ha sido fácil integrarse en la Villa, ha encontrado un gran apoyo en Vladi: "Desde el primer día que llegamos a Villa Playa con el que más afinidad he tenido ha sido con él, es el que más confianza me trasmite, y me lo paso bien", contaba.

Los momentos más duros de Sara en 'La isla de las tentaciones'

Aunque Sara ha puesto todo de su mano por formar parte del grupo, la participante se agobió cuando en la piscina las chicas y los solteros comenzaron a hacer juegos subidos de tono. La alicantina salió del agua y rompió a llorar: "Yo aquí no encajo", aseguraba. Sus compañeras le aseguraron que no pasaba nada y q ue no estaba obligada a jugar.

La hoguera de Sara

Sara también ha pasado un mal trago viendo las imágenes de Manu. A la de Alicante no le preocupa el contacto de su novio con las solteras, sino que ha dicho que la quiere, pero no la ama.