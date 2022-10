¡Avance exclusivo! Las imágenes de la próxima hoguera de Mario: “Qué mala, no quiero una mujer así a mi lado"

“Ahora mismo, más que la conexión entre Adrián y Laura, es la conexión que he llegado yo a tener con otra chica en la villa, con Valeria”, le respondía a la presentadora. “Sinceramente no veo tanta conexión ni que se atraigan tanto como nos podemos atraer Valeria y yo. Por eso me da miedo que empiece a actuar por quedar por encima de mí”.