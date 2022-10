Javi, sobre los calzoncillos con la cara de Claudia: "Me los pongo todas las noches"

"Me los pongo para dormir también porque los acaricio y me la imagino que la acaricio. Siempre me pongo lo mismo: la goma del pelo, los calzoncillos, la colonia que le robé a ella y una crema de cara porque huele mucho a ella y así pues... Suena loco pero cierro los ojos y pienso que estoy con ella", aseguraba Javi.

Para el participante, la prenda íntima es uno de sus bienes más preciados: "Me los regaló cuando hacíamos un año. Me recuerda un momento muy feliz y me gusta para ponérmelos para dormir. Parece una chorrada pero me ayuda mucho", revelaba después acerca de los calzoncillos que tienen la cara de Claudia vestida con unos cuernos de reno.