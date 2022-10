"Pero también es cierto que da impotencia porque al final es televisión y la gente no te puede conocer por lo que ve en la televisión, por una fracción muy pequeña de tiempo de lo que es realmente y al final se ven las cosas de una manera que a día de hoy todavía no podemos explicarnos", ha comentado la alicantina, recordando que no puede explicar sus acciones ni decisiones en 'La isla de las tentaciones' hasta que no se emita la temporada al completo y se realice el debate final, en el que participaran todos los concursantes y se ajustarán las cuentas pendientes.