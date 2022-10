Alejandro Nieto participó en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' junto a su pareja, Tania Medina . Ambos querían confirmar que estaban hechos el uno para el otro, porque lo suyo había sido un flechazo y planeaban dar el paso definitivo de comprarse una casa y formar una familia. En la hoguera final, la canaria decidió que lo mejor era que no se fueran juntos y el gaditano se rompió completamente. A su vuelta a España, retomaron su relación y ahora están comprometidos en matrimonio.

"Se pone seria la cosa", ha comenzado diciendo el influencer en su respuesta a esta pregunta, dejando claro que para él es una cuestión difícil de responder. "Pues depende, en un primer momento te diría que no. Primero, porque sé lo mal que se pasa al otro lado. Y segundo, porque no pienso en eso, ¡estoy muy bien con mi Tani!", ha explicado Alejandro Nieto, que no se plantea esa posibilidad porque su único deseo ahora es pasar por el altar para contraer matrimonio con la modelo el próximo verano.