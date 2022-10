Ha sido en 'El debate de las tentaciones' donde hemos visto un avance exclusivo de cómo será el momento. " Estuve contigo . No quiero decir que no pasase nada", dirá Laura en el primer minuto del programa, ya que el anterior nos dejó con la intriga de saber cuánto se conocían ella y Álvaro Boix.

Sandra Barneda fue la primera en extrañarse. "Me comentaste que en este tiempo era el mejor momento con Mario", señalará. "Era nuestro mejor momento pero los problemas y discusiones no han dejado de estar. Él sabe que estuve con Álvaro. Sabe que estuvo en casa. Él no quiso preguntarme nada - no sé si lo imagina - y yo tampoco le conté nada", relatará la participante.