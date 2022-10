Después, Javi de nuevo nos brindaba un 'momentazo' con su respuesta a unas declaraciones de Claudia. "Yo no tengo un tipo de chico ideal. Pero si me preguntas, pues moreno, alto y de ojos claros ", le dijo Claudia a Álvaro Boix. "Como yo" , aseguró en la hoguera Javi totalmente convencido... a pesar de sus ojos oscuros.

A pesar de la evidente complicidad entre Claudia y Álvaro Boix , Javi ha afrontado la situación con madurez: "La veo que puede conectar con este chico y me duele. Pero confío mucho en mi relación. Lo que estoy aprendiendo aquí es que no puedo controlar lo que ella haga o quiera hacer. Puedo decidir lo mío que es que yo la respeto y es la mujer de mi vida. Por lo tanto, voy a seguir procurando estar tranquilo y ver cómo van sucediendo las cosas", sentenciaba.

Al final de su hoguera, el participante volvía a sentirse nervioso al no saber si iba a visionar más imágenes. "Me miras así y me pongo nervioso", le confesaba a Sandra Barneda. Pero la presentadora le dio la mejor noticia posible: no había más imágenes para él así que Javi respiró aliviado.