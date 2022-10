Claudia explica cómo se sintió cuando Javi salió corriendo hacia Villa Playa gritando su nombre

"No sabéis el susto que me pegué, Dios. No sabíamos qué pasaba y yo dramática me hice una peli en mi cabeza digna de Halloween", ha comentado Claudia, cuya reacción se podrá ver en el próximo programa. Por su parte, los espectadores se han quedado flipando al ver a Javi fusionar dos actitudes que se hicieron virales: ha echado a correr gritando el nombre de su pareja como hizo Christofer Guzmán con Fani Carbajo en la primera edición y ha llegado a Villa Playa como hizo Melyssa Pinto en la segunda temporada para buscar a Tom Brusse.