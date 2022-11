Suso se pone 'rojo' ante la apreciación de Sandra Barneda: "¡Esto parece 'First dates'!"

Cuando el colaborador empezó a hacerle preguntas, lo hacía en un tono mucho más amable del que suele tener. "¡Esto parece 'First dates'! ¿Te has quedado loco mirando a Sara o qué ha pasado?" , le preguntó entonces Sandra Barneda haciendo que Suso se quedase sin palabras. El colaborador lo intentó de nuevo, pero seguía nervioso. "¡Lo parece otra vez!", se reía la presentadora.

"¿Tú quieres que me echen de mi casa esta noche?", bromeó Suso aunque dejaba entrever que le importaba lo que pensara quien le estaba viendo en casa. A continuación, Kiko Matamoros hizo una demostración de "cómo hacer espectáculo". "¿Tú donde te creías que ibas? (...) Te tienes que dejar llevar por el concurso porque si no, nos defraudas. Enhorabuena porque estoy con vosotros. Como pareja os aplaudo, como concursantes sois un fraude". le soltó.

Después Suso lo intentó de nuevo, y lo hizo mejor. Aunque siguió dándole vueltas a lo que pudieran decirle en casa. "Me estás haciendo un lío que a mi me va a costar el divorcio", le dijo a Sandra Barneda. "Ya te dirá tu novia qué tonito tenías con Sara, no yo", le hizo ver.