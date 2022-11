Mario comenta su hoguera de confrontación con Laura con sus compañeros: "Cómo se puede ser tan mala y traicionera”

Aunque su conversación estuvo llena de reproches, finalmente parecieron aclarar las cosas y decidieron dar una nueva oportunidad a su relación. No obstante, la pareja decidía continuar su paso por el concurso para demostrarse definitivamente su amor.

Al volver a Villa Paraíso, Mario decidió contar todo lo ocurrido a sus compañeros. Hay algo que aún le queda pendiente : no entiende por qué Laura dijo que él ya sabía que le había sido infiel con Álvaro Boix, ni tampoco por qué él también le habría sido desleal con una chica.

Después de comentarlo con sus compañeros, Mario también se desahogaba con el equipo del programa: “Es una cosa que no hemos solucionado, quiero hablarlo fuera con ella. Aquí no es el mejor sitio para hablarlo. Quiero que me cuente con qué fin lo ha hecho”.