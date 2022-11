Javi Redondo habla por primera vez de su fuga de la hoguera: "Lo volvería a hacer"

Claudia Martínez no ha podido reprimir las lágrimas al ver a su novio, Javi Redondo, apartado en las fiestas, preocupado en todo momento y llorando en la cama porque la echa mucho de menos. Incluso, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha planteado cortar con él porque siente que le está "apagando". Una reacción muy diferente a la que ha tenido Javi en su tercera hoguera, que ha salido corriendo hacia Villa Playa mientras gritaba el nombre de su chica .

En Instagram, en una ronda de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le ha preguntado que por qué se escapó de la hoguera en dirección a Villa Playa y él ha decidido aceptar la cuestión y sincerarse con su creciente comunidad de fans. "Opinad lo que queráis, yo lo hice porque me salió así y lo volvería a hacer, porque no me arrepiento para nada de nada de lo que hago en mi vida", ha comentado Javi, que le ha anunciado a sus seguidores que podrán ver cómo termina su fuga en el próximo programa.