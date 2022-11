Javi pone un apodo a Mario tras su nueva infidelidad: “Por la noche no eres tú, eh”

Javi quería noticias : “Contadme novedades, que ayer me fui pronto a dormir”. Las quiere, las tiene. Andreu animaba a que fuera Carmen quien le contara cómo acabó la noche. “¿Te has liado con alguien? ¿Beso o besito?”, le preguntaba el novio de Claudia ansioso por saber. “Con Mario”.

En ese momento Javi no daba crédito de lo que estaba escuchando. Cuando su amigo bajaba a desayunar no dudaba en hablar inmediatamente con él. “Te voy a llamar Julio Iglesias a ti” , le decía de primeras. “Le has superado ya, porque te has liado con dos”.

Además, compartía sus sensaciones con el equipo del programa: “Después de la hoguera de confrontación con Mario confío en él cien por cien. Que no sea una persona cariñosa no quiere decir que yo no vea que me quiere y que no lo demuestre de otras maneras”.