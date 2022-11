La extronista asegura que su novio no era así cuando le conoció

Javi lo está pasando muy mal por estar separado de su novia: no se siente cómodo ni se integra con el grupo en las fiestas

Claudia: “Me duele tanto verle así… en parte me siento culpable”

Claudia salió de la anterior hoguera pidiendo ver un cambio de actitud en Javi. Quiere que sea más independiente y que disfrute de la experiencia en ‘La isla de las tentaciones’ aunque esté separado de ella, integrándose con sus compañeros y con las solteras e incluso poniéndose a prueba.

A pesar que eso es lo que la extronista querría ver en las imágenes de su tercera hoguera, creía que no sería así, y acertó. Vio a su chico apartado del grupo, triste y muy afectado por estar tanto tiempo separado de Claudia.

La reacción de Claudia al ver a Javi aislado

Claudia se derrumbó al ver las imágenes de su novio: “No entiendo. Yo me agobio porque no entiendo quién es esta persona, este no es el Javi del que yo me enamoré. Siento que le estoy apagando y a mí me duele mucho”.

La ex de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se siente culpable porque cree que Javi ha cambiado de actitud desde que está con ella, que antes su personalidad era diferente. “Yo le he dado mil opciones: vamos a vivir cada uno por un lado, vamos a vernos menos… Y esta era una de las opciones, pero no veo que lo esté intentando”, añadió.

Claudia se plantea romper con Javi

Claudia ve a su novio pasando el rato, esperando a que la experiencia termine para volver a su vida de siempre con ella. Pero no es lo que la extronista quiere: “Me duele tanto verle así… En parte me siento súper culpable porque es desde que está conmigo. Igual tengo que dejarle para que esté bien”.

Ella no quiere dejarle, le gustaría que siguieran siendo pareja, pero no ve avances por su parte. “Yo también me siento un poco mal porque estoy intentando disfrutar, que hace mucho tiempo que no lo hago”, explicó.