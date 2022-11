La reacción de Samuel al ver a Tania Deniz llorar en el debate: "Es más fácil atribuirle la culpa al otro"

Tania Deniz ha acudido por primera vez al plató de 'El Debate de las Tentaciones' para hablar sobre su paso por la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' y afrontar las preguntas de los colaboradores, como Marta Peñate, con la que ha protagonizado un tenso cara a cara. La tinerfeña no ha podido contener las lágrimas al ver las imágenes de Samuel Chávez sufriendo y ha declarado que nunca antes le había sido infiel a una pareja y que sufre al verlo así porque lo quiere "muchísimo".

Unas horas antes del debate, Samu animaba a sus seguidores en TikTok a seguir atentamente el programa y dejaba caer una indirecta para Tania, cantando y bailando la canción 'Éxtasis' de Manuel Turizo y María Becerra, que dice así: "Quiero que seas solo para mí, que tú seas mi mujer". El canario añadía un mensaje en este vídeo: "No es tan difícil de entender... ¡pues no lo entiende!" .

"También me están pidiendo que hable, pero saben que no puedo. Estoy tranquilo, porque sé que llegará mi momento y seguro que es dentro de poco", ha explicado el canario, que ha recordado que no puede hacer 'spoilers' sobre lo que se verá en los próximos programas ni sobre lo que ha pasado desde que terminó su paso por Villa Paraíso, pues el programa se grabó este verano.