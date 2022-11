Javi desvela los kilos que perdió en 'La isla de las tentaciones': "Estaba desquiciado, no comía"

Javi Redondo analiza su paso por 'La isla de las tentaciones'

El participante se define como "dependiente emocional"

"Muchas veces pienso que fue mi culpa no disfrutar de la experiencia"

Javi visita esta noche el plató de 'El debate de las tentaciones'. El novio de Claudia ha visto las imágenes en las que aparecía decaído y muy ajeno a los juegos de la villa. El participante no supo integrarse ya que no podía dejar de pensar en su pareja.

"No lo he pasado muy bien y no me gusta verme así. Desquiciado, no como, no duermo, al final perdí siete kilos. Muchas veces pienso que fue mi culpa por no haber disfrutado de la experiencia. Al final mis compañeros dicen esto…Yo quiero así, prefiero querer así que poner los cuernos a mi novia en una piscina", explica.

"No me arrepiento del concurso que he hecho. Sí de no haber disfrutado, jugar más, no haberme dado más a conocer...", cuenta.

Javi explica su comportamiento en 'La isla de las tentaciones'