En la primera parte de 'El debate de las tentaciones' en mitele PLUS, se recordaba el momento en el que Ana criticó el acercamiento de su novio Cristian con una de las solteras, María de los Ángeles , de forma rabiosa pero a la vez cómica. La participante dijo que no creía que la soltera le fuera a hacer "el bocadillo de atún y mayonesa" que ella le hace cada día a su novio. Ante la opinión de Kiko Matamoros sobre el comentario, Sandra Barneda intervino para frenar al colaborador.

Matamoros pensaba que el comentario de Ana era ridículo. "Yo no digo que Ana no sea inteligente porque no tengo pruebas. ¿Pero qué pruebas hay de que lo es? Porque hasta ahora el discurso ha sido 'hay que ver este, que se fastidie, que se va a quedar sin bocadillo y sin leche con cacao'. Si te parece muy inteligente...", argumentó el colaborador.