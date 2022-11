El comportamiento de Javi Redondo en las hogueras y, especialmente, en su estancia en Villa Paraíso ha estado en el centro de atención de los espectadores de 'La isla de las tentaciones 5': hay algunos que empatizan con él y entienden que esté tan triste por no estar junto a su novia, Claudia Martínez; mientras que hay otros que no comprenden por qué no socializa con las solteras y es incapaz de disfrutar en las fiestas.