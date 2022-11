"Son muy valientes y lo siguen siendo a día de hoy. Además, creo que son buenas amigas porque siempre han estado ahí para escucharme y para aconsejarme no solo a mí, sino a todas, y yo nunca me he sentido juzgada por ellas, así que las quiero y las querré ", ha expresado Laura, dejando claro que la relación entre todas ellas es inmejorable y que no se imagina que su amistad pueda acabar en un futuro.

Por otro lado, la alicantina ha aclarado si se arrepiente de haber participado en 'La isla de las tentaciones 5' después que sus seguidores le planteasen la cuestión: "A veces ni yo sé qué responder a esta pregunta. Es cierto que si me baso en los momentos en los que he estado mal, muy agobiada, con esa ansiedad de que me quería ir... Cuando me acuerdo de esa sensación pienso que no volvería a repetir la experiencia porque es muy duro, no me sentiría preparada ni tengo ganas".