Tania ha visto en las hogueras e l acercamiento de Samuel con Elena , pero también como se dejaba llevar más con Jessica . Esas imágenes no le gustaron nada a su novia, que le contó a Hugo en Villa Playa que le daban “asco”.

En el pasado, Samu había intentado liarse con la mejor amiga de Tania , según contó ella misma. Eso supuso un antes y un después en su relación. Aunque acabaron superándolo y volviendo a estar juntos, las cosas no volvieron a ser lo mismo y la confianza de Tania en su novio no era la misma.

“Todas las imágenes que he visto son como yo me había imaginado. Me recordó a cuando lo dejamos, que sentí un asco…”, le explicó a su soltero favorito.