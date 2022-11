Lo que empezó como uno más de sus tonteos, acabará en un apasionado beso delante de todos sus compañeros. "Me alegra de que te hayas dado cuenta que ya no te gusta", le veremos decirle Elena a Samuel.

Pero, ¡hay más imágenes exclusivas ! 'El debate de las tentaciones' ha mostrado la conversación que Samuel tuvo con Jessica en la cama balinesa, lugar de sus momentos más ardientes . "Quiero que me ayudes a desconectar. Tú me has hecho olvidarme", le confesará Samuel a Jessica tras llegar de la última hoguera. La soltera, por su parte, asegura que hay "mucha atracción sexual" y estarán a centímetros el uno del otro.

"A mí me encanta, de una manera que tú no sabes, que tú cada día estés más cerca de mí. Que me busques y te acerques (...) Cada vez estoy más feliz de estar contigo", le dijo a Tania, que no pudo ocultar una sonrisilla de emoción y satisfacción.