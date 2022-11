La declaración de amor de Hugo Paz a Tania: "Cada día estoy más feliz de estar contigo"

En una de las fiestas de Villa Playa, Tania y Hugo se apartaron del grupo para conversar a solas en la cocina. Él aprovechó para confesarle sus sentimientos: "A mí me encanta, de una manera que tú no sabes, que tú cada día estés más cerca de mí. Que me busques y te acerques (...) Cada vez estoy más feliz de estar contigo. Y de bailar contigo. Y de hacer el gilip**** contigo".

Tania no pudo ocultar una sonrisilla de emoción al escucharle decir que cada día estaba "más feliz" con ella. Según Hugo, él tampoco se esperaba que le sucediese eso al llegar a 'La isla de las tentaciones': "Todo lo que le digo a Tania me sale de corazón. El haberme ilusionado con Tania aquí no me lo esperaba", ha asegurado.