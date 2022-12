Laura y Adrián ya no se separan en 'La isla de las tentaciones 5'. La participante cada vez se siente más unida al soltero y dormir juntos es ya parte de su rutina en Villa Playa. Sin embargo, una anécdota en la habitación ha dado pie para que Adrián descubra algo que no sabía de Laura: que tiene un tatuaje en su zona íntima .

La participante vestía una camiseta larga cuando sacó de la cómoda de noche la ropa interior. "No, no llevo bragas", le confirmó a Adrián, que estaba dándose cuenta del detalle. "No has visto nada", le dijo ella cuando se puso la prenda. Pero el soltero sí que había visto.