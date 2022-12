Samuel ha caído en la tentación con Elena . Después de verse dividido entre sus sentimientos por Tania y su atracción por las solteras Jessica y Elena, su participación en 'La isla de las tentaciones' ha dado un giro radical al haberse besado y pasado la noche con Elena . Sin embargo, el final de su encuentro no fue como ambos esperaron.

Hasta el momento parecía que Samuel se estaba decantando por Jessica, a pesar de que había sido con Elena con quién más había congeniado desde el principio. Pero la tensión sexual con Jessica iba in crescendo y juntos protagonizaron algunos de los momentos más 'hot' de Villa Paraíso .

Elena no quiso dejar la batalla por la conquista. Así que en una de las fiestas se acercó a Samuel, pero él le pidió espacio, argumentando que estaba llegando a "agobiarle" y que debía entender su situación (la de tener novia). Sin embargo, todo cambió la noche siguiente.

Samuel decidió que la noche no debía acabar ahí, así que invitó a Elena a dormir con él. "He invitado a Elena a mi cuarto. Me estoy dejando llevar y también estaba un poco caliente", reconoció. Tal es así, que invitó a la soltera a que le mirase mientras se duchaba. Ella declinó la propuesta por lo que pudiera pasar.