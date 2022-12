Mario y Valeria pasan su primera noche juntos: "No tengo problema en compartir mi cama"

Mario ya no se cohíbe con Valeria pero hay un límite que por ahora no quiere traspasar. El participante de 'La isla de las tentaciones 5' volvió a caer en la tentación besándose con la soltera habiendo solucionado las cosas con Laura, su novia, en una 'Hoguera de confrontación'. Ahora Mario ha invitado a dormir con él a Valeria, pero han estado "juntos pero no revueltos".