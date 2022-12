Alejandro Nieto se enfrenta a Marta Peñate después de que hiciera llorar a Tania Medina: "Tú y yo ya no somos amigos"

Tania Medina está harta de que su compañera bromee con ese tema y, aunque muchas veces lo ha soportado, pero que no le hace ninguna gracia. La razón es que aun hoy se siente culpable por haberle hecho daño a Alejandro y no haber sido sincera con él, por lo que le duele que se haga referencia a ese tema constantemente.

Marta Peñate no se quedó callada, aunque prefirió no hacer un comentario que, según ella, podría haber hundido a Alejandro: “No voy a ser dura porque te tengo cariño. Porque te tengo cariño, te voy a respetar”.

En medio de la bronca, Sandra Barneda intentó que volviese la tranquilidad al plató: “Tania, creo que lo que te ha pasado es que estás muy sensible, que lo has pasado muy mal después de ‘La isla de las tentaciones’. Me ha dado la sensación de que Marta no lo ha hecho con mala intención, pero has explotado”.