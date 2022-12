¡Hugo Paz tira a la hoguera el anillo que Samuel le regaló a Tania!

Samuel se ha visto las caras por primera vez con Hugo Paz en la hoguera de solteros . El canario ha podido hacerle tres preguntas al soltero favorito de su novia, con el que se encuentra muy a gusto en Villa Playa, tanto que no paran de besarse y hasta duermen juntos.

Este comportamiento fue muy criticado por los chicos. “ Tu madre tiene que estar orgullosa de ti”, le espetó Cristian . No fue el único que tuvo un choque con Hugo: Mario también, defendiendo a su amigo Samuel.

Samuel podía hacerle tres preguntas a Hugo y la primera fue si su chica le había echado de menos o había estado mal por él en algún momento. El soltero lo negó: “Yo nada más llegar me fijé en Tania y ella se fijó muchísimo en mí. A mí me demostró que Samuel estaba en un segundo plano”.

La última pregunta para Hugo era si fuera del programa iba a seguir conociendo a Tania y él lo afirmó categóricamente: “Por supuesto que sí. Me muero de ganas de tenerla en Cádiz o yo en Tenerife. Ni los cinco a la vez os podéis imaginar las ganas que tengo de conocerla fuera”.

Tras escucharle, Samuel le dio un consejo: “Espero que no le pongas los cuernos como a tu exnovia. Para mí es una chica muy buena que no se lo merece, aunque me haya hecho daño”.